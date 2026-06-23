Vídeo: Em uma noite histórica para Cristiano... Portugal cala os críticos com cinco gols contra o Uzbequistão

A seleção de Portugal goleou a seleção do Uzbequistão por 5 a 0, na partida que os enfrentou nesta terça-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026.

A grande vitória aconteceu em uma noite histórica para o astro português Cristiano Ronaldo, que quebrou vários recordes na partida de hoje.

Os gols da Portugal foram marcados por Cristiano Ronaldo (dois gols, aos 6’ e 39’), Nuno Mendes (aos 17’), Abd al-Wahid Nematov (autogol aos 60’) e Rafael Leão (aos 87’).

A Portugal somou 4 pontos e assumiu a liderança do grupo, aproximando-se de garantir a classificação para a segunda fase, com um ponto de vantagem sobre a Colômbia, que enfrentará o Congo, terceiro colocado com um ponto, na madrugada de amanhã, enquanto o Uzbequistão ocupa a última posição, sem pontos, e é eliminado do torneio antecipadamente.

A partida teve um início forte para a Portugal, com Ronaldo abrindo o placar aos 6 minutos, e a seleção europeia continuou pressionando em busca do segundo gol.









A Portugal foi concedida uma falta na entrada da área e, enquanto todos pensavam que Ronaldo iria cobrar, Mendes avançou de surpresa e mandou a bola para o fundo da rede, marcando o segundo gol aos 17 minutos.









Aos 29 minutos, Azizjon Janiev, estrela do Uzbequistão, disparou um chute forte de fora da área que entrou no gol português, mas o árbitro anulou o gol por falta na jogada inicial.









E o “Don” voltou a balançar as redes mais uma vez, após uma arrancada espetacular e um passe brilhante que o colocou cara a cara com o goleiro pelo lado direito, mandando a bola para o fundo da rede aos 39 minutos.

No segundo tempo, Portugal continuou dominando, em meio às tentativas do Uzbequistão de melhorar o placar, mas o goleiro Abdulvahid Nematov desviou a bola para dentro do próprio gol, marcando o quarto gol de Portugal aos 60 minutos.









O reserva Rafael Leão marcou o quinto gol aos 87 minutos, selando a goleada de sua equipe.







