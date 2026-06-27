Vídeo: Em sua noite histórica... mais uma defesa excepcional de Mohammed Al-Owais na Copa do Mundo

Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, foi o protagonista de uma jogada excepcional durante a partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, após defender de forma brilhante um ataque perigoso.

A seleção saudita enfrentou Cabo Verde neste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 74 minutos de jogo, a seleção de Cabo Verde esteve perto de marcar o primeiro gol, depois que um de seus jogadores ficou completamente sozinho diante do gol de Mohammed Al-Owais.

Embora a jogada tenha ocorrido na entrada da pequena área, Al-Owais defendeu a bola com maestria, lançando-se na direção do jogador, fazendo com que a bola colidisse com ele e resultasse em um escanteio.

Assim que a bola saiu, vários jogadores da seleção saudita se dirigiram ao experiente goleiro para parabenizá-lo por essa defesa histórica, que os salvou de sofrer o primeiro gol.

Al-Owais continuou a brilhar com a seleção saudita nesta edição da Copa do Mundo, depois de defender nove chutes na partida contra o Uruguai na primeira rodada e quatro na segunda partida contra a Espanha, apesar da derrota por 4 a 0.

Vale lembrar que Al-Owais viveu uma noite histórica, disputando sua sétima partida pela seleção saudita na Copa do Mundo, tornando-se o segundo goleiro com mais partidas pela “Verde” na competição, atrás apenas de Mohammed Al-Da’ei (10), e o sexto no ranking geral.