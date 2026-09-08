O Real Madrid iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma vitória emocionante sobre o visitante Inter de Milão, por dois gols a um, na partida que reuniu as equipes nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid abriu o placar aos 14 minutos por meio de seu atacante francês, Kylian Mbappé, quando os merengues pressionaram os jogadores da Inter, e de fato seus atletas roubaram a bola, que chegou a Brahim Díaz, que a passou para Mbappé, lançado para dentro da área para finalizar às redes.









Aos 23 minutos, Valverde marcou o segundo gol, aproveitando um erro grave do goleiro Josep Martínez, que tentou driblá-lo dentro da área, mas Federico interceptou a bola com um único toque para dentro das redes.









Já o único gol da Inter de Milão veio aos 77 minutos por meio de Carlos Augusto, em um cruzamento que ele desviou diretamente para as redes.









O Real Madrid conquistou os primeiros 3 pontos em sua caminhada europeia nesta temporada, ocupando a terceira colocação, enquanto a Inter permaneceu sem pontos.

A partida contou com um brilho evidente do goleiro Thibaut Courtois, que impediu a Inter de Milão de marcar diversos gols concretos, especialmente no primeiro tempo, sendo um dos principais responsáveis pela vitória desta noite.

Do outro lado, Martínez defendeu vários gols concretos do Real Madrid, especialmente no segundo tempo, mas provocou um gol que a Inter pagou caro.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"