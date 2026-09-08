O Real Madrid iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa com uma emocionante vitória sobre o visitante Inter de Milão por 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid abriu o placar aos 14 minutos com seu atacante francês Kylian Mbappé, quando o clube merengue pressionou os jogadores da Inter e, de fato, seus atletas roubaram a bola, que chegou a Brahim Díaz, que a passou para Mbappé, que avançou para dentro da área e finalizou para as redes.









E aos 23 minutos, Valverde marcou o segundo gol, aproveitando um erro grave do goleiro Josep Martínez, que tentou driblá-lo dentro da área, mas Federico interceptou a bola com um único toque para dentro das redes.









Já o único gol da Inter de Milão veio aos 77 minutos com Carlos Augusto, num cruzamento que ele desviou diretamente para as redes.









O Real Madrid conquistou os primeiros 3 pontos em sua caminhada europeia nesta temporada, ocupando a quinta colocação por saldo de gols em relação ao líder Manchester City, enquanto a Inter permaneceu sem pontos.

A partida testemunhou uma atuação notável dos goleiros: Thibaut Courtois privou a Inter de Milão de marcar vários gols certos, especialmente no primeiro tempo, sendo um dos principais responsáveis pela vitória desta noite.

Do outro lado, Martínez defendeu diversas chances claras do Real Madrid, especialmente no segundo tempo, mas provocou um gol pelo qual a Inter pagou caro.

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