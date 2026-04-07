O Al-Ahly ficou no empate contra o Ceramica Cleopatra, por 1 a 1, no confronto que os reuniu nesta terça-feira, no Estádio Al-Mokawloon Al-Arab, pela primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio.
O Ceramica Cleopatra abriu o placar com Fakhri Lakay, aos 40 minutos, que disparou um chute forte de longa distância defendido pelo goleiro Mustafa Shubair, mas a bola acabou entrando no gol.
O Al-Ahly empatou com Yasser Ibrahim, aos 82 minutos, após um escanteio cobrado por Ashraf Ben Sharqi de calcanhar, que chegou ao zagueiro do Al-Ahly, que chutou direto para o fundo da rede.
O Al-Ahly elevou sua pontuação para 41 pontos, ocupando a terceira posição, a cinco pontos do líder Zamalek, enquanto o Ceramica Cleopatra chegou a 39 pontos, na quarta posição.
O tempo de acréscimo foi marcado por grande polêmica arbitral, após o Al-Ahly ter reclamado um pênalti por uma mão de um jogador do Ceramica. O árbitro da partida, Mahmoud Wafa, recorreu ao VAR, analisou a jogada e confirmou que não havia pênalti.
A decisão provocou uma onda de indignação, e os jogadores do Al Ahly protestaram veementemente contra o árbitro após o apito final, o que também foi feito por Walid Salah El-Din, diretor de futebol.
