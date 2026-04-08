Vídeo: Em meio à polêmica sobre o pênalti do Al-Ahli... Ex-árbitro revela prova da inocência do jogador do Ceramica

O ex-árbitro Mohamed El-Sabahi expôs sua opinião sobre a polêmica em torno da não marcação de um pênalti a favor do Al-Ahly nos acréscimos da partida contra o Ceramica Cleopatra, na última terça-feira.

O empate (1 a 1) foi o resultado da partida entre o Al-Ahly e o Ceramica, no Estádio Osman Ahmed Osman, válida pela primeira rodada da fase final do Campeonato Egípcio.

Os jogadores do Al-Ahly reclamaram um pênalti nos acréscimos, alegando uma mão de Ahmed Hani, jogador do Ceramica, mas o árbitro Mahmoud Wafa ordenou que o jogo continuasse, após consultar o VAR e assistir à jogada por conta própria.

Al-Sabahi, que se aposentou da arbitragem no verão passado, descreveu a decisão de Wafa como histórica, afirmando que ele tomou a decisão correta ao não marcar o pênalti para o Al-Ahly.

Al-Sabahi apareceu em um vídeo publicado em sua página oficial no Facebook, no qual explica a jogada e revela por que o árbitro recusou conceder o pênalti.

Al-Sabahi disse no vídeo que o árbitro Wafa pediu ao árbitro de vídeo Mahmoud Ashour que mostrasse a jogada de um ângulo específico e, com base nisso, decidiu que não houve falta.

Ele observou que esse ângulo (câmera de impedimento) é prova da inocência de Hani, considerando que a distância entre a mão do jogador e o corpo é normal e esclarecendo que a mão não ultrapassou o corpo.

Al-Sabahi afirmou que Mahmoud Ashour, o árbitro de vídeo, colocou o árbitro de campo Mahmoud Wafa sob enorme pressão, mas que este tomou a decisão correta.

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