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VÍDEO: Em entrevista exclusiva ao podcast Beast Mode On, Rio Ferdinand fala sobre o declínio do Manchester United, seu desejo de ver o Manchester City rebaixado, suas opiniões sem rodeios sobre Michael Carrick e muito mais

R. Ferdinand
Manchester United
M. Carrick
A. Akinfenwa
Premier League

Ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand participa do Beast Mode On Podcast com Adebayo Akinfenwa para uma conversa franca sobre o declínio do clube e o que precisa mudar para que ele volte ao topo. O ex-zagueiro da Inglaterra opina sobre o futuro de Michael Carrick, relembra os padrões estabelecidos sob o comando de Sir Alex Ferguson e fala sobre muito mais.

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O Beast Mode On Podcast está disponível no YouTube e no Spotify.

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