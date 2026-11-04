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VÍDEO: Em entrevista exclusiva ao podcast Beast Mode On, Rio Ferdinand fala sobre o declínio do Manchester United, seu desejo de ver o Manchester City rebaixado, suas opiniões sem rodeios sobre Michael Carrick e muito mais
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