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O senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli, impediu duas vezes o marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, de assumir o trono da Saudi Pro League e saiu vencedor de um duelo genuinamente africano.

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O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun por 3 a 1 na noite de sábado , no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Hamdallah teve participação indireta no único gol do Al-Taawoun: de dentro da área, ele cruzou uma bola que bateu no pé do turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, e continuou desviando até chegar a Nedim Bajrami, que, diante do gol vazio, mandou para as redes.

O atacante marroquino, porém, não conseguiu marcar, graças à atuação extraordinária de Mendy na partida, principalmente em duas finalizações difíceis do próprio Hamdallah.

Aos 75 minutos, Hamdallah ficou cara a cara com Mendy e tentou driblá-lo. Parecia ter conseguido, mas o goleiro senegalês esticou o braço e tirou a bola do atacante marroquino.

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A cena se repetiu aos três minutos dos acréscimos, quando Hamdallah recebeu um cruzamento rasteiro diante do gol de Mendy e finalizou de pé esquerdo, mas o goleiro senegalês fez a defesa, apesar da dificuldade do lance.

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A grande atuação de Mendy impediu Hamdallah de se tornar o maior artilheiro da história da Saudi Pro League na era profissional, ao lado do sírio Omar Al Somah, ex-atacante do Al-Ahli.

Hamdallah soma 160 gols na Saudi Pro League e ocupa o segundo lugar na lista de maiores artilheiros da história da competição, apenas um gol atrás de Omar Al Somah, que marcou 161.

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O atacante marroquino precisava converter apenas uma de suas duas chances contra Édouard Mendy para assumir o trono da Saudi Pro League, mas a grande atuação do goleiro senegalês adiou esse feito.

Do outro lado, a partida marcou o brilho do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, que marcou dois gols contra o Al-Taawoun e alcançou uma série de recordes.

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De acordo com o perfil de estatísticas da Saudi Pro League no "X", este foi o sétimo jogo consecutivo em que Ivan Toney marcou pelo Al-Ahli na competição.

Nessas sete partidas, o atacante inglês marcou 11 gols, uma média de quase 3 gols a cada dois jogos, um índice altíssimo.

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Toney precisa marcar pelo menos um gol na próxima partida, contra o Al-Faisaly, para igualar sua sequência histórica na Saudi Pro League, quando marcou em 8 jogos seguidos na competição na temporada passada.

Além disso, o jogador de 30 anos chegou ao 16º gol na atual temporada da Saudi Pro League, apesar de ter disputado apenas 11 partidas, uma marca histórica e inédita na competição.

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Segundo as estatísticas da Saudi Pro League, Toney superou o brasileiro Wesley Lopes, ex-astro do Al-Hilal, dono do melhor início da história da competição, com 14 gols após 11 partidas na temporada 2012-2013.

Ivan Toney também ampliou a liderança na artilharia da atual temporada da Saudi Pro League, com 16 gols, 7 a mais que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que ocupa o segundo lugar com 9 gols.