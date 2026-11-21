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Mohammed Noor, lenda do Al-Ittihad, revelou os bastidores de suas negociações com o arquirrival Al-Hilal na época em que ainda defendia o clube de Jeddah.

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O príncipe Mohammed bin Faisal, ex-presidente do Al-Hilal, havia afirmado que negociou com Mohammed Noor para levá-lo ao clube algum tempo antes da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, já que o contrato do jogador com o Al-Ittihad terminava naquele momento.

Em declarações aos canais sauditas "Thmanyah", o ex-presidente do Al-Hilal contou: "Houve uma alteração (feita à mão) no contrato de Mohammed Noor com o Al-Ittihad, que mudou a data de término do vínculo, e isso deixou o jogador insatisfeito".

E acrescentou: "O pior é que o contrato foi registrado na Federação Saudita de Futebol, e nós tentamos aproveitar a situação, principalmente porque Mohammed Noor era uma lenda e todos queriam tê-lo".

Ele prosseguiu: "Mas Mohammed Noor impôs uma única condição: se vazasse qualquer notícia sobre essas negociações, ele não se transferiria para o Al-Hilal nem que recebesse todo o dinheiro do mundo".

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E continuou: "Pedimos a ele que levasse sua reclamação diretamente ao presidente da Federação Saudita de Futebol, e soubemos que ele de fato foi até lá. O presidente ficou insatisfeito com a situação e formou uma comissão, e naquele momento entendemos que o caso seria resolvido".

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Por fim, concluiu: "Quando isso aconteceu, o assunto vazou para a imprensa, e algumas pessoas ficaram sabendo da alteração no contrato dele com o Al-Ittihad, o que irritou Mohammed Noor e o levou a recusar a ida para o Al-Hilal".

Mohammed Noor comentou essas declarações no programa "Nadina", do canal "MBC 1": "Ouvi falar dessas declarações, mas não conhecia nenhum detalhe".

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E explicou: "É verdade que houve um problema entre mim e o clube (Al-Ittihad) por causa do contrato, mas essa história de eu fazer questão de que não saíssem notícias sobre o problema no contrato ou sobre o acordo (com o Al-Hilal) não aconteceu".

Ele respondeu ainda: "Houve propostas do Al-Hilal na época desse problema, e houve negociações por parte da diretoria e dos jogadores, porque naquele momento eu tinha condições de me transferir. Mas não impus nenhuma condição e não queria deixar o Al-Ittihad".

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E ponderou: "Essas negociações acontecem com qualquer jogador no fim do contrato, quando alguns parentes intervêm para negociar. Quem fazia isso por mim com o Al-Ittihad naquela época era meu irmão Abdulqader, e não fui eu quem apresentou a reclamação".

Por fim, concluiu: "Graças a Deus, tudo terminou bem, e logo depois conquistei a Liga dos Campeões da Ásia com o clube. Meu problema era com o clube, algo interno, e eu não quis sair, apesar de ter recebido uma grande proposta do Al-Hilal".

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Vale lembrar que Mohammed Noor é considerado uma das maiores lendas da história do Al-Ittihad. Ele atuou pelo time principal desde que foi promovido, em 1997, até se aposentar pelo clube, em 2016, tendo disputado apenas uma temporada pelo Al-Nassr, em 2013-2014.

Ao longo desse extenso período, Mohammed Noor liderou o time de Jeddah em diversas conquistas, com destaque para os dois títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Ásia, em 2004 e 2005, os únicos da história do clube.