Vídeo: Eles foram algemados e jogados no chão... A polícia holandesa prende torcedores marroquinos

As comemorações da torcida marroquina pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a eliminação da Holanda nos pênaltis, se transformaram em confrontos com as forças policiais, resultando na prisão de várias pessoas.

De acordo com o jornal espanhol “As”, milhares de torcedores da seleção marroquina saíram às ruas para comemorar a conquista histórica, mas o clima festivo se transformou em distúrbios em algumas regiões.

O jornal acrescentou que os confrontos com a polícia resultaram na prisão de várias pessoas em diferentes cidades, além de as forças de segurança terem realizado operações para dispersar as aglomerações com jatos de água.

Um vídeo divulgado pelas contas da Rede de Televisão Árabe nas redes sociais mostrou parte desses confrontos.

O jornal “As” destacou que os acontecimentos geraram reações políticas na Holanda, onde vários parlamentares criticaram o que ocorreu após a partida, exigindo medidas mais rigorosas para impedir que tais cenas se repitam.

O jornal citou um membro do Parlamento que disse: “Limpe essas ruas”, em um comentário que gerou ampla repercussão, depois que ele considerou que as comemorações saíram dos limites normais e se transformaram em atos que causaram perturbação da ordem pública.

Esses eventos ocorreram após a classificação da seleção marroquina para as oitavas de final da Copa do Mundo, após vencer a Holanda nos pênaltis, já que o jogo terminou empatado ao final do tempo regulamentar e da prorrogação. Assim, os “Leões do Atlante” continuam sua trajetória no torneio, enquanto a seleção holandesa foi eliminada precocemente.

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