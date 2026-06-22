Vídeo: Ele saiu do estádio e quase chorou... O gol lendário de Messi conquista até mesmo os fãs mais fervorosos de Ronaldo

A noite de recordes de Lionel Messi contra a Áustria não foi difícil apenas para seus adversários em campo, mas se estendeu até as arquibancadas do estádio de Dallas, onde “I Show Speed”, o torcedor mais famoso de Cristiano Ronaldo, estava à beira de um colapso nervoso depois de assistir ao gol histórico do ícone argentino, que o tornou o único artilheiro da Copa do Mundo.

Messi levou a Argentina à segunda vitória consecutiva na Copa do Mundo de 2026, na noite de segunda-feira, com dois gols sem resposta, na segunda rodada do Grupo 10, tornando-se assim o maior artilheiro da história da Copa do Mundo com 18 gols, a apenas dois gols do recorde anterior, que pertencia ao alemão Miroslav Klose.

Em uma cena que circulou nas redes sociais, o famoso criador de conteúdo “I Show Speed” apareceu sendo alvo de piadas por parte de seu pai, que vestia a camisa da Argentina ao seu lado, enquanto a torcida ao seu redor comemorava no estádio de Dallas.

Depois que Messi marcou seu 17º gol de forma espetacular aos 38 minutos, “Speed” não conseguiu se conter e quase chorou — e dizem que ele tenha deixado o estádio mais tarde —, já que é conhecido por sua grande admiração pelo lendário Ronaldo e por sua rivalidade histórica com Messi, o que o colocou em uma situação emocional difícil.

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