Kylian Mbappé retornou ao Real Madrid para receber tratamento, após se lesionar durante o período em que esteve com a seleção da França, mas nesta quinta-feira vieram à tona informações que causaram grande polêmica.

A seleção francesa enfrenta a italiana na noite de amanhã, pela Liga das Nações da UEFA, e esta será a primeira partida de Zinédine Zidane em solo francês como técnico da seleção. O treinador francês não contará com seu capitão Kylian Mbappé, pois na última sexta-feira o atacante marcou o gol da vitória sobre a Turquia antes de deixar o campo por causa da lesão.

Pouco depois, o Real Madrid divulgou um comunicado sobre a situação de seu atacante titular, no qual afirmou: "Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão na cápsula posterior de seu joelho esquerdo. Sua condição será acompanhada de perto."

O Real Madrid não mencionou o tempo de afastamento, mas isso é um procedimento habitual quando o clube anuncia uma lesão. Ainda assim, a imprensa espanhola apresentou informações adicionais, com alguns afirmando que seu afastamento será de duas semanas, enquanto outros indicaram que ele ficará ausente por apenas dez dias.

Embora o jornal "As" tenha noticiado que Mbappé escapou do pior — uma lesão grave que exigiria cirurgia —, parece que o ex-jogador do Monaco e do Paris Saint-Germain está em boas condições.

Isso representou uma surpresa para o Real Madrid, que esperava seu afastamento por várias semanas. Ainda assim, o Real Madrid e José Mourinho, que continuam estudando outras opções caso o jogador não se recupere totalmente, não estão descontentes.

O programa "El Chiringuito" apresentou nesta quinta-feira uma atualização sobre a situação do atacante francês.

O programa revelou: "Mbappé não compareceu ao centro de treinamento de Valdebebas durante os últimos dois dias, apesar de sua lesão e da necessidade de tratamento."

Um dos convidados explicou: "É algo confuso. Ele chega lesionado da França, mas não recebe tratamento na cidade em que joga."

O programa afirmou, embasando sua posição com trechos de vídeo e fotos, que o atacante lesionado está em Paris, onde foi visto acompanhado de sua namorada Ester Expósito.

Esse comportamento causou grande polêmica na Espanha. Mas não é a primeira vez, já que anteriormente sua viagem à Sardenha durante sua lesão na temporada passada havia provocado estranhamento semelhante.

Resta ver se o atacante obteve a autorização de seu clube e do departamento médico, o que é provável que tenha ocorrido. De qualquer forma, isso dá um forte pretexto para aqueles que o acusam de simular a lesão.







