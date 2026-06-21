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Vídeo: Ele chorou nos braços dela diante de milhões de pessoas... Fozina abraça sua mãe após uma jornada de sofrimento

Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde
Copa do Mundo
Vozinha
Uruguai
Cabo Verde
EUA

Uma história inspiradora

O goleiro da seleção de Cabo Verde, Fozinha, viveu um momento comovente após se encontrar com sua mãe, que não pôde assistir à sua atuação lendária contra a Espanha devido a problemas com o visto americano, antes que as autoridades interviessem para resolver a situação e permitir que ela o encontrasse.

O site francês “RMC” divulgou um vídeo comovente que mostra o goleiro de 40 anos caminhando em direção às arquibancadas para abraçar sua mãe, antes de retornar ao campo com os olhos cheios de lágrimas, em uma cena que simbolizou o lado humano da Copa do Mundo de 2026.

Fuzinia se tornou uma estrela mundial da noite para o dia após seu desempenho excepcional no empate sem gols contra a “La Roja”, onde realizou defesas espetaculares que salvaram seu país de uma derrota certa diante de um dos gigantes do futebol mundial, o que fez com que o número de seguidores dele no Instagram saltasse para 14,9 milhões, ultrapassando o astro alemão Manuel Neuer, que tem apenas 14,7 milhões.

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Uruguai
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Cabo Verde
CPV

Apesar dessa ascensão meteórica e do enorme apoio da torcida, a ausência de sua mãe nas arquibancadas continuava a incomodá-lo, até que o governo americano interveio para resolver as dificuldades administrativas que a impediam de entrar nos Estados Unidos, para que ela pudesse se encontrar com o filho em Miami e lhe dar o apoio moral de que ele sentia falta no início do torneio.

O goleiro de Cabo Verde se prepara para enfrentar o Uruguai na madrugada desta segunda-feira, levando no coração o apoio de sua mãe nas arquibancadas desta vez, na tentativa de repetir sua façanha e conduzir seu país a uma nova surpresa no cenário mundial.

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