VÍDEO: Eberechi Eze fala sobre o Arsenal, a seleção inglesa e a conquista da FA Cup com o Crystal Palace no novo podcast “Beast Mode On”, com Adebayo Akinfenwa

O ex-jogador do Crystal Palace também fala abertamente sobre sua emocionante conquista da FA Cup com os Eagles na temporada passada, os jogadores que mais o impressionaram na Premier League, no Emirates e enquanto defendia sua seleção, e como ter sido convocado para a seleção inglesa no mesmo dia em que sofreu uma lesão grave pareceu uma mensagem de Deus.

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