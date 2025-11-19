VÍDEO: Eberechi Eze fala sobre o Arsenal, a seleção inglesa e a conquista da FA Cup com o Crystal Palace no novo podcast “Beast Mode On”, com Adebayo Akinfenwa

No último episódio do podcast “Beast Mode On”, Adebayo Akinfenwa conversa com Eberechi Eze, estrela do Arsenal e da seleção inglesa, para discutir sua incrível trajetória: desde as várias rejeições sofridas por clubes quando era adolescente até se tornar um dos jogadores mais talentosos dos Três Leões. Os dois, que foram companheiros de equipe no Wycombe, relembram os dias que passaram juntos na EFL e falam sobre o emocionante retorno de Eze ao time de sua infância no verão passado.
O ex-jogador do Crystal Palace também fala abertamente sobre sua emocionante conquista da FA Cup com os Eagles na temporada passada, os jogadores que mais o impressionaram na Premier League, no Emirates e enquanto defendia sua seleção, e como ter sido convocado para a seleção inglesa no mesmo dia em que sofreu uma lesão grave pareceu uma mensagem de Deus.
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O podcast “The Beast Mode On” está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.