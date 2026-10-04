Vídeo: dois gols de outro mundo! Portugal e Noruega brilham longe dos olhos de Cristiano Ronaldo

Christopher Aaron marcou um belo gol que colocou a seleção da Noruega em vantagem diante de Portugal, no confronto que reúne as duas equipes na noite deste domingo, pela quarta rodada do Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da Europa, antes de João Cancelo conseguir empatar rapidamente com um gol não menos espetacular.

O gol de Aaron saiu aos 36 minutos, contra o fluxo da partida, depois que ele aproveitou uma cobrança de falta longa executada do meio-campo, que chegou ao coração da defesa da Noruega no segundo poste, dominando a bola com o primeiro toque antes de soltar um voleio que foi parar no ângulo superior do gol do goleiro Diogo Costa, em um lance magnífico que incendiou o clima da partida.

A alegria da Noruega com a vantagem não durou muito, pois a seleção portuguesa respondeu apenas dois minutos depois, quando João Cancelo aproveitou um arremesso lateral longo executado por Nuno Mendes, que chegou à entrada da área, e finalizou diretamente com força e precisão no ângulo superior do gol do goleiro norueguês Selvik, que não conseguiu defender.

O gol de Cancelo saiu aos 38 minutos e levou a partida de volta ao ponto de partida, depois que a seleção portuguesa impôs seu domínio sobre o jogo desde o início do confronto, mas sem efetividade diante do gol, antes de sofrer um gol de surpresa e responder rapidamente com o gol de empate.