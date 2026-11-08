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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: dois golpes em 6 minutos, Milan rouba a cena e segue rumo ao topo do Campeonato Italiano

D. De Rossi
Rúben Amorim
C. Pulisic
M. Cisse
M. Ellertsson
Genoa x Milan
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O Milan seguiu em sua perseguição às primeiras posições do Campeonato Italiano, após voltar com uma vitória preciosa do estádio Luigi Ferraris, ao superar o anfitrião Genoa pelo placar de 2 a 1, na noite de domingo, pela décima primeira rodada da competição.

O Rossoneri apresentou um início forte e conseguiu definir o primeiro tempo com dois gols assinados por Alvaddjo Sissé e Christian Pulisic, antes que os donos da casa diminuíssem a diferença nos minutos finais, sem conseguir evitar a derrota.

Alvadjo Sissé abriu o placar para o Milan aos 13 minutos, após aproveitar um erro de Vásquez ao perder a bola, convertendo um passe decisivo de Adrien Rabiot em uma finalização certeira com a perna direita, que balançou as redes do Genoa.

A equipe lombarda não esperou muito para ampliar a vantagem, já que Christian Pulisic marcou o segundo gol aos 19 minutos, após aproveitar a perda de bola de Marcandalli e receber um passe de Ramos, antes de dominá-la e finalizar com precisão dentro da trave, reforçando a vantagem dos visitantes.

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Aos 88 minutos, Mikael Egill Ellertsson agitou os minutos finais, após aproveitar o rebote da bola na barreira defensiva em uma cobrança de falta batida por Stephan El Shaarawy, finalizando com a perna esquerda da entrada da área e colocando a bola no canto esquerdo do gol de Mike Maignan.

Apesar das tentativas do Genoa de buscar o resultado nos minutos restantes, o Milan manteve sua vantagem até o apito final, conquistando três pontos importantes em sua caminhada no campeonato.

Com essa vitória, o Milan elevou sua pontuação para 24 pontos, subindo para a quarta colocação na tabela de classificação e diminuindo a diferença para cinco pontos em relação ao líder Lazio, enquanto o Genoa permaneceu estagnado nos 13 pontos.

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