O Milan seguiu em sua perseguição às primeiras posições do Campeonato Italiano, após voltar com uma vitória preciosa do estádio Luigi Ferraris, ao superar o anfitrião Genoa pelo placar de 2 a 1, na noite de domingo, pela décima primeira rodada da competição.

O Rossoneri apresentou um início forte e conseguiu definir o primeiro tempo com dois gols assinados por Alvaddjo Sissé e Christian Pulisic, antes que os donos da casa diminuíssem a diferença nos minutos finais, sem conseguir evitar a derrota.

Alvadjo Sissé abriu o placar para o Milan aos 13 minutos, após aproveitar um erro de Vásquez ao perder a bola, convertendo um passe decisivo de Adrien Rabiot em uma finalização certeira com a perna direita, que balançou as redes do Genoa.

A equipe lombarda não esperou muito para ampliar a vantagem, já que Christian Pulisic marcou o segundo gol aos 19 minutos, após aproveitar a perda de bola de Marcandalli e receber um passe de Ramos, antes de dominá-la e finalizar com precisão dentro da trave, reforçando a vantagem dos visitantes.

Aos 88 minutos, Mikael Egill Ellertsson agitou os minutos finais, após aproveitar o rebote da bola na barreira defensiva em uma cobrança de falta batida por Stephan El Shaarawy, finalizando com a perna esquerda da entrada da área e colocando a bola no canto esquerdo do gol de Mike Maignan.

Apesar das tentativas do Genoa de buscar o resultado nos minutos restantes, o Milan manteve sua vantagem até o apito final, conquistando três pontos importantes em sua caminhada no campeonato.

Com essa vitória, o Milan elevou sua pontuação para 24 pontos, subindo para a quarta colocação na tabela de classificação e diminuindo a diferença para cinco pontos em relação ao líder Lazio, enquanto o Genoa permaneceu estagnado nos 13 pontos.