O brasileiro Neymar da Silva voltou a jogar pelo Santos poucos dias depois da eliminação da sua seleção nos oitavos de final do Mundial de 2026 diante da Noruega, mas não conseguiu conduzir a sua equipa à vitória, tendo ficado pelo empate 2-2 frente ao Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro.

Neymar participou no seu primeiro jogo em cerca de 20 dias e marcou os dois golos do Santos, mas a equipa desperdiçou dois pontos preciosos no seu estádio, a Vila Belmiro, dando continuidade aos resultados dececionantes no arranque da segunda volta do campeonato, depois de ter somado apenas um ponto nos últimos dois jogos, na sequência da anterior derrota diante do Botafogo por 2-1.

Neymar abriu o marcador aos 36 minutos, com um remate notável que revelou parte da sua qualidade técnica, antes de o Chapecoense virar o resultado para 2-1, aproveitando a exibição apagada dos anfitriões, apesar de a equipa visitante ainda não ter marcado dois golos em qualquer jogo fora de casa esta época.

A um minuto do fim, o Santos beneficiou de um penálti que gerou polémica, considerado inexistente por alguns órgãos de comunicação brasileiros, e Neymar converteu-o no golo do empate, repetindo o êxito da marca dos onze metros após o golo que havia marcado da mesma forma pelo Brasil frente à Noruega no Mundial.

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Durante a celebração do seu primeiro golo, Neymar respondeu às críticas de que foi alvo nos últimos dias, depois de ter participado num torneio profissional de poker em São Paulo, enquanto a sua equipa disputava o jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Copa Sul-Americana diante do Universidad Central da Venezuela, confronto que o Santos resolveu por 4-1.

A estrela brasileira escolheu uma forma de celebração chamativa, fingindo jogar poker numa mensagem clara aos seus críticos, antes de se envolver em várias discussões com jogadores do Chapecoense durante a segunda parte.

Neymar acabou por ver um cartão amarelo, ficando oficialmente ausente do próximo jogo da sua equipa frente ao Athletico Paranaense, terceiro classificado na tabela.

O empate representa um novo golpe para o Santos, que continua a lutar perto dos lugares de despromoção, e concedeu à lanterna um ponto precioso, depois de a sua única vitória no campeonato esta época ter sido também conquistada à custa do Santos, no confronto da primeira volta.

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