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O duelo entre Manchester United e Brentford reservou uma surpresa inesperada em Old Trafford, onde o sofrimento do time do técnico Mauricio Pochettino continuou no segundo jogo do treinador argentino à frente do United, o primeiro dele em casa.

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Callum Wilson, astro do Brentford, roubou a cena ao marcar dois gols no primeiro tempo contra o Manchester United, aproveitando a parceria produtiva com o companheiro Dango Ouattara, que deu as duas assistências e colocou seu nome em uma rara marca estatística da Premier League.

Os dois gols confirmaram a eficiência ofensiva de Wilson, que foi decisivo nas chances que teve, enquanto a defesa do Manchester United sofreu, sem sucesso, para conter a movimentação do atacante adversário.

Segundo a "Squawka", Ouattara se tornou o terceiro jogador visitante a dar duas assistências para o mesmo jogador em uma única partida da Premier League em Old Trafford.

O primeiro a conseguir o feito foi James Milner, com a camisa do Manchester City, ao dar duas assistências para Mario Balotelli no confronto com o Manchester United em 2011. Depois, Mohamed Salah, lenda do Liverpool, repetiu a façanha ao servir duas vezes Luis Díaz, seu companheiro de Liverpool na época, em 2024.

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Wilson, por sua vez, apresentou números expressivos na primeira metade da partida: tocou na bola 16 vezes, acertou 6 de 9 passes e chegou à bola 4 vezes dentro da área adversária.

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Nas finalizações, Wilson teve aproveitamento total, com dois chutes no gol e dois gols marcados. Ele também venceu dois duelos aéreos e transformou as chances que teve em dois gols que deram ao Brentford uma vantagem importante no primeiro tempo.

O Manchester United, que entrou em campo nesta partida na 19ª posição (penúltimo lugar), ainda busca sua segunda vitória na Premier League. O time soma 8 pontos, com uma única vitória, cinco empates e 6 derrotas.

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A única vitória do Manchester United foi sobre o Ipswich Town, por 5 a 2, no domingo, 30 de agosto de 2026, em Old Trafford, pela segunda rodada da Premier League.

A diretoria do Manchester United contratou o treinador argentino no lugar de Michael Carrick para melhorar os resultados, e Pochettino começou oficialmente seu trabalho em Old Trafford há apenas dez dias, depois de deixar a seleção dos Estados Unidos.

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