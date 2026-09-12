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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: Do Liverpool e Manchester City ao Al-Taawoun, Watkins revive as noites da Premier League com o Al-Hilal

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
O. Watkins
Liverpool x Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Arábia Saudita
England

A estrela inglesa ataca com força

O inglês Ollie Watkins, novo atacante do Al-Hilal, reviveu suas noites históricas na Premier League inglesa, após brilhar na partida contra o Al-Taawoun pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal foi visitante do Al-Taawoun, neste sábado, no estádio deste último, em Buraida, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

Aos nove minutos de jogo, Watkins abriu o placar para o Al-Hilal, depois de aproveitar um lançamento em profundidade do meio-campista português Rúben Neves, ficar cara a cara com o goleiro e, com categoria, colocar a bola dentro das redes.

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O atacante inglês marcou seu segundo gol e o quinto de sua equipe aos 56 minutos de jogo, após um arranque destacado do meio-campo, com o qual ficou cara a cara com o gol do Al-Taawoun, antes de colocar a bola dentro das redes.

Este foi o primeiro doblete de Watkins pelo Al-Hilal, desde sua transferência para o clube durante a última janela de transferências de verão, vindo do Aston Villa.

O jogador de 30 anos recuperou seus dobletes históricos na Premier League inglesa com o Aston Villa, onde havia marcado 5 dobletes na temporada passada da "Premier League", os últimos deles contra Liverpool e Manchester City, nas duas rodadas finais.

Vale lembrar que Watkins havia marcado um único gol em sua primeira participação pelo Al-Hilal, durante a vitória sobre o Al-Ahli por 3 a 0, antes de ficar sem marcar nas duas partidas anteriores, contra o Al-Shabab e o Neom.

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