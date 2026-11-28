Compartilhar Siga GOAL no Google

A torcida do Al-Ahli fez o holandês Marino Pušić, técnico do time principal, viver sua pior noite na Saudi Pro League, apesar da vitória sobre o Al-Taawoun.

Publicidade

O Al-Ahli venceu o Al-Taawoun por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Apesar da vitória, Pušić viveu sua pior noite, ao ouvir por mais de 90 minutos os gritos que pediam sua demissão do cargo de técnico do time principal.

A torcida do Al-Ahli decidiu fazer do jogo contra o Al-Taawoun o palco para manifestar sua exigência pela saída do treinador holandês, a começar pelo esvaziamento das arquibancadas do Estádio Al-Inma, ao contrário do que aconteceu nas partidas anteriores.

Por outro lado, os torcedores presentes nas arquibancadas funcionaram como uma arma apontada para as costas do ex-técnico do ucraniano Shakhtar, já que não pararam de protestar contra ele durante toda a partida: antes do apito inicial, no intervalo e até depois do fim do jogo.

Publicidade Publicidade

A torcida do Al-Ahli caprichou na forma de protestar contra Pušić, entoando os gritos de várias maneiras, com melodias diferentes em torno de uma única expressão: "Pušić out".

Tópicos relacionados

Já Pušić limitou-se a sorrir ao ouvir os protestos e seguiu passando instruções aos jogadores, sem tentar entrar em qualquer discussão com os torcedores presentes.

O episódio dá sequência ao que revelou Mohammed Al Hashem, repórter dos canais "Thmanyah", detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita. Segundo ele, a associação de torcedores do Al-Ahli pretende deixar o comando da torcida do time nos próximos dias , numa medida de escalada para expressar a revolta com a permanência do treinador holandês.

Publicidade

A torcida do Al-Ahli já havia lançado uma forte campanha nas redes sociais, intitulada "A saída de Pušić é a nossa exigência", pedindo a demissão do treinador holandês do cargo de técnico do time, diante dos resultados negativos que a equipe vem acumulando no momento.

A campanha ganhou força após a dura derrota do Al-Ahli para o Al-Shabab por 6 a 1, pela 12ª rodada da Saudi Pro League.

Publicidade

As críticas, no entanto, diminuíram depois da vitória do Al-Ahli sobre o Al-Nassr por 3 a 1, na última sexta-feira, no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League.

Mas a revolta voltou a crescer recentemente, após a surpreendente derrota do Al-Ahli para o Al-Shamal, do Catar, por 3 a 2, na última segunda-feira, pela 5ª rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

Publicidade

Algumas reportagens chegaram a apontar o desejo da diretoria do Al-Ahli de demitir Pušić antes do clássico contra o Al-Nassr, mas a crise financeira vivida pelo clube e a alta multa rescisória prevista no contrato do treinador holandês impediram a decisão.

Pušić assumiu o comando técnico do Al-Ahli em agosto passado, no lugar do alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube de forma inesperada para dirigir o Newcastle United.

Publicidade

Desde que assumiu o time de Jeddah, Pušić comandou a equipe em 20 partidas, com 12 vitórias, dois empates e seis derrotas.

O Al-Ahli ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 27 pontos, somados em nove vitórias e quatro derrotas, a seis pontos do líder Al-Hilal.