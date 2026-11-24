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O duelo entre Marrocos e Colômbia na Copa do Mundo de Futebol para Pessoas com Nanismo virou uma cena de caos depois que uma briga violenta entre jogadores das duas seleções estourou após o fim da partida, válida pelo Grupo A. O episódio gerou grande polêmica por ter ultrapassado os limites do esporte e chegado à troca de socos e chutes dentro do campo.

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O torneio, disputado no Marrocos entre 20 e 30 de novembro, registrou cenas lamentáveis após o confronto entre a seleção anfitriã e a Colômbia, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos.

A partida terminou empatada por 1 a 1, mas o clima entre os jogadores esquentou depois do apito final, e as discussões se transformaram em agressões físicas.

Jogadores das duas seleções trocaram socos e chutes, em uma cena que exigiu a intervenção da polícia e de várias pessoas que estavam nos arredores do campo para conter a confusão e evitar que ela se espalhasse.

O episódio não se limitou a reclamações ou bate-bocas: evoluiu para um confronto físico que exigiu intervenção para separar os envolvidos e restabelecer a calma no local.

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Até o momento, a organização do torneio não anunciou nenhuma punição aos jogadores envolvidos nos incidentes, e também não estão claras as medidas que poderá adotar em razão do ocorrido.

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Enquanto isso, a competição segue com a participação de 16 seleções, em meio à expectativa pelo resultado das investigações ou pelas decisões da organização sobre o que aconteceu após o duelo entre Marrocos e Colômbia.

As duas seleções disputam o Grupo A ao lado de Estados Unidos e Guatemala. O torneio reúne seleções de diferentes continentes, entre elas a Argentina, que compete no Grupo C ao lado de Brasil, Jordânia e Iraque.

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As partidas do torneio são disputadas na capital marroquina, Rabat, na edição de 2026, que desperta grande interesse entre as seleções participantes.