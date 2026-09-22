Yan Diomande, ponta do Real Madrid, provocou uma onda de polêmica na Espanha ao aparecer em uma transmissão ao vivo pelo aplicativo "TikTok" poucas horas após a derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid por 2 a 1, num momento em que o jogador marfinense enfrenta pressões crescentes desde sua transferência para o clube merengue durante a janela de transferências de verão.

Segundo o site "Foot Mercato", a aparição de Diomande ocorreu em um momento delicado, especialmente porque o jogador foi transferido para o Real Madrid vindo do Leipzig por 140 milhões de euros, valor que o colocou sob os holofotes da torcida e da imprensa desde sua primeira partida com o time.

Apesar da derrota no clássico, o ponta marfinense apresentou uma atuação notável diante do Atlético de Madrid, num momento em que Vinícius Júnior ainda vem sendo alvo de críticas devido à queda de rendimento na ponta esquerda.

Horas após o fim da partida, Diomande apareceu em uma transmissão ao vivo pelo "TikTok" e respondeu a uma pergunta sobre o valor de sua transferência dizendo: "Sempre vão nos criticar, mas estamos melhorando constantemente", enquanto sua aparição coincidiu com a reprodução de uma música associada ao valor do negócio, de 140 milhões de euros.

A atitude do jogador provocou reações furiosas e imediatas da torcida do Real Madrid e da imprensa espanhola, já que vários seguidores consideraram que sua aparição e a dança durante a transmissão não foram apropriadas após a derrota no clássico da capital, especialmente diante das grandes pressões que o cercam por conta do alto valor de sua transferência.

Um torcedor do Real Madrid escreveu um comentário sobre o trecho dizendo: "Sinceramente, não acredito que ninguém diga a esse rapaz o que ele está fazendo ao publicar um vídeo no TikTok depois de perder o clássico, como se ele não se importasse com isso nem um pouco".

Outro torcedor também fez uma comparação entre a atitude de Diomande e o que Lamine Yamal faz após as derrotas do Barcelona, em meio ao aumento dos holofotes voltados ao jogador marfinense, que agora é cobrado a provar que merece o negócio recorde e as grandes expectativas depositadas sobre ele desde sua chegada ao Real Madrid.