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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: destaque do Arsenal deixa partida contra o Bayern de Munique lesionado, e seu substituto balança as redes

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
B. Saka
E. Eze
Alemanha
England

Grande emoção

O Arsenal sofreu um duro golpe logo cedo em sua partida contra o Bayern de Munique, no estádio Allianz Arena, na noite desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Bukayo Saka apareceu de forma destacada nos primeiros minutos da partida, mas caiu ao gramado após 10 minutos e pediu atendimento imediatamente.

Em seguida, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, decidiu substituí-lo por seu companheiro Eberechi Eze, fazendo o time inglês perder um de seus principais destaques.

Saka deixou o campo mancando devido à intensidade da dor, o que gerou preocupação quanto à natureza de sua lesão.

O curioso é que o substituto Eze conseguiu marcar o primeiro gol do Arsenal, aos 25 minutos.

Odegaard deu um passe espetacular pela ponta esquerda, e Eze o recebeu com habilidade, arrancou em direção à grande área e chutou com força, superando Neuer e balançando as redes.

O assistente assinalou impedimento, mas a tecnologia de vídeo confirmou a validade do gol.



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