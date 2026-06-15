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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Derrota histórica... Tunísia estreia na Copa do Mundo com uma derrota retumbante para a Suécia

Suécia x Tunísia
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México

As Águias de Cartago sofrem derrota na primeira partida

A seleção da Tunísia sofreu uma derrota retumbante por 5 a 1 contra a Suécia, no Estádio de Monterrey, no México, na madrugada desta segunda-feira, em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, no Grupo E, que também conta com Holanda e Japão.

Esta derrota é considerada histórica, por ser a mais pesada na história das participações das Águias de Cartago na Copa do Mundo, sabendo-se que a seleção disputou a Copa do Mundo seis vezes anteriormente, nos anos de 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022.

A Suécia abriu o placar logo no início, mais precisamente aos 7 minutos, com Yassine Ayari, após uma clara confusão defensiva e um erro do goleiro Mahib Chammakh. A bola chegou a Victor Gjekeris, que chutou, mas a defesa tunisiana afastou na linha do gol, permitindo que Ayari recebesse e mandasse uma bola forte para o fundo da rede.

Al-Ayari, jogador do Brighton, da Inglaterra, recusou-se a comemorar seu gol contra a Tunísia, devido às suas origens tunisinas, e levantou as mãos em sinal de desculpas, depois se ajoelhou para agradecer a Deus, em meio à alegria de seus companheiros pelo gol precoce.


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Em um contra-ataque rápido, Alexander Isak marcou o segundo gol da Suécia aos 30 minutos, após driblar Montasser Talbi e chutar com precisão, passando por cima das mãos do goleiro Mahib Chammakh.



O jogo parecia fácil para os astros da Suécia, em meio a um grande recuo dos jogadores da Tunísia e à falta de um desempenho ofensivo adequado.

Mas antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos, a seleção da Tunísia diminuiu a diferença com uma cabeçada precisa de Omar Rakiq, aproveitando um cruzamento excelente de Hanbal Mejbri.



Esse gol trouxe a Tunísia de volta ao jogo, e a equipe entrou no segundo tempo tentando aproveitar o impulso moral, com tentativas tímidas, mas sem conseguir criar qualquer perigo para o gol da Suécia.

Aos 59 minutos, Victor Giociris acabou com as esperanças da Tunísia ao marcar o terceiro gol, após um erro ingênuo do capitão Elias Skhiri, que tentou driblar Isaac para interceptar a bola na entrada da área, mas acabou entregando-a ao atacante do Arsenal, que chutou com facilidade para o fundo da rede.



Os jogadores da Tunísia desistiram após o terceiro gol, e o técnico Sabri Lamouchi fez várias substituições, colocando em campo Elias Achouri, Haj Mahmoud e Sebastian Tonkti, e depois Feras Chouat e Ismail Gharbi, mas sem nenhuma mudança significativa no desempenho.

Antes do fim da partida, o substituto Mattias Svanberg marcou o quarto gol da Suécia logo após entrar em campo, aos 84 minutos, em meio a protestos dos jogadores da Tunísia por impedimento, mas o VAR confirmou a validade do gol.



Os minutos restantes passaram sem que os jogadores da Tunísia conseguissem criar qualquer perigo digno de nota, e a confusão defensiva ficou evidente nos momentos finais, o que permitiu à Suécia criar alguns ataques perigosos.

O fraco desempenho da Tunísia resultou no quinto gol da Suécia, marcado novamente por Yassin Ayari com um chute de longa distância aos 90+6 minutos, comemorando desta vez seu gol contra as Águias de Cartago.



A seleção da Suécia elevou sua pontuação para 3 pontos na liderança do grupo, enquanto a seleção tunisiana ocupa a última posição sem pontos; já as seleções da Holanda e do Japão estão na segunda e terceira posições, com um ponto cada, após empatarem em 2 a 2.

Vale lembrar que a seleção da Tunísia sofreu outra derrota pesada contra a Bélgica (5 a 0) em seu último amistoso de preparação para a Copa do Mundo.


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