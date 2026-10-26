Esta segunda-feira foi palco de um novo brilho marroquino no mais alto nível na Liga dos Campeões da Ásia da Elite, depois que Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, brilhou e conduziu sua equipe à vitória sobre o Neftchi, do Uzbequistão, por dois gols a um.

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En-Nesyri marcou o gol único da partida no último minuto do jogo, por meio de uma cobrança de falta direta, a primeira que marca em sua carreira.

Por sua vez, Hossein Rahimi, estrela do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, seguiu apresentando atuações impressionantes com sua equipe na Liga dos Campeões da Ásia da Elite, depois de marcar um belo gol contra o Tractor, do Irã, na noite desta segunda-feira, pela terceira rodada da competição.

A estrela marroquina, de 24 anos, conseguiu marcar o gol da vitória de sua equipe, depois de aproveitar um cruzamento perfeito pelo lado direito, que mandou para as redes com extrema habilidade, após escapar da marcação cerrada.

Com esse belo gol, Hossein Rahimi elevou sua marca para 5 gols em 3 partidas da competição asiática, já que marcou pela terceira partida consecutiva, com dois gols contra o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e outros dois diante do Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque, além de mais um gol contra o Tractor.

A estrela lidera a lista de artilheiros da competição asiática, superando a todos para comprovar sua importância em partida após partida e sua capacidade de fazer a diferença nos jogos decisivos.