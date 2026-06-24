Vídeo: Depois da Tunísia e da Jordânia... a Bósnia não dá trégua ao Catar e o elimina da Copa do Mundo

A seleção do Catar foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após perder esta noite para a Bósnia e Herzegovina por 3 a 1, na terceira rodada do Grupo B.
Os três gols da Bósnia e Herzegovina foram marcados por Karim Alajević (29'),
Sultan Al-Breik, jogador do Catar (autogol aos 34 minutos), e Ermin Mahmić (aos 81 minutos), enquanto o gol da seleção do Catar foi marcado por Hassan Al-Haydos aos 42 minutos.
A Bósnia elevou sua pontuação para 4 pontos, ocupando o terceiro lugar, e tem uma boa chance de se classificar para as oitavas de final, ao figurar entre as oito melhores seleções que ocupam o terceiro lugar na fase de grupos, devendo aguardar os resultados dos demais grupos.
Já o Catar ficou em quarto e último lugar, com um ponto, sendo eliminado precocemente da fase final, tornando-se a terceira seleção árabe a ter sua eliminação confirmada, depois da Tunísia e da Jordânia.
A partida foi bastante emocionante: a Bósnia abriu o placar com Karim Alajević, aos 29 minutos, com um chute forte que balançou a rede do Catar.
O Catar se reergueu na tentativa de empatar, mas Akram Afif desperdiçou uma chance clara de gol, depois que um zagueiro da Bósnia o alcançou e ele chutou a bola para o goleiro.
Em um belo ataque da Bósnia, um cruzamento acertou Sultan Al-Brik e entrou no gol do Catar aos 34 minutos.
O Catar atacou com força nos últimos minutos do primeiro tempo, criando várias jogadas perigosas até que Hassan Al-Haydos marcou o gol dos “Al-Anabi” aos 42 minutos; em seguida, a trave impediu o gol de empate, e o primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 1 para a Bósnia.
No segundo tempo, as duas equipes lutaram para marcar gols em meio a grande entusiasmo dos jogadores, até que Ermin Mahmić conseguiu acabar com as esperanças do Catar ao marcar o terceiro gol aos 80 minutos.