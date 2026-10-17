O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória emocionante sobre o anfitrião Strasbourg por 3 a 1, depois de reverter a desvantagem de um gol em um triunfo por três gols nos minutos finais, no confronto realizado no estádio La Meinau, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

A equipe do técnico Luis Enrique entrou em campo em busca de melhorar sua posição na tabela de classificação, após ocupar o sexto lugar antes do início da partida, enquanto o Strasbourg, comandado por Hugo Oliveira, buscava recuperar o equilíbrio depois de duas derrotas consecutivas.

Apesar da posse de bola do Paris Saint-Germain, os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 17 minutos, quando o americano Giovanni Reyna aproveitou o passe de Jessim Yassin, invadiu a área e finalizou com o pé esquerdo numa bola que mudou de direção após bater em Lucas Hernández, enganando o goleiro Matvey Safonov e morrendo no fundo das redes.

A equipe parisiense tentou buscar o empate antes do fim do primeiro tempo, mas faltou eficiência diante do gol, apesar do domínio das ações, e a primeira etapa terminou com a vantagem do Strasbourg por 1 a 0.

Dembélé lidera a reação

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Com o início do segundo tempo, o Strasbourg seguiu ameaçando o gol dos visitantes, e Safonov precisou intervir em mais de uma ocasião para impedir que os donos da casa ampliassem o placar, enquanto Luis Enrique recorreu a mudanças ofensivas, colocando em campo alguns de seus principais jogadores, entre eles Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi.

Aos 72 minutos, o Paris Saint-Germain teve uma oportunidade preciosa de empatar, depois que o árbitro marcou pênalti após revisão no árbitro de vídeo, mas Dembélé desperdiçou a cobrança com uma finalização que passou ao lado da trave e foi para a rede pelo lado de fora.

A equipe parisiense não desistiu e conseguiu o empate aos 77 minutos, depois que Dembélé lançou um cruzamento preciso pelo lado direito, finalizado por Illia Zabarnyi de curta distância, aproveitando a falta de marcação defensiva, devolvendo a partida ao ponto de partida.

Dembélé completou a reação do Paris Saint-Germain aos 85 minutos, quando recebeu a bola após um contra-ataque conduzido por Hakimi, avançou até a entrada da área e disparou um chute rasteiro com o pé esquerdo que morreu nas redes do goleiro Filip Jörgensen, dando ao seu time a vantagem pela primeira vez no confronto.

No momento em que o Strasbourg tentava reagir, Désiré Doué sacramentou o duelo com um terceiro gol em um último contra-ataque, confirmando a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1, após uma virada decisiva nos 13 minutos finais da partida.