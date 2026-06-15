Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, relembrou sua participação histórica na Copa do Mundo de 2022 no Catar, com defesas memoráveis em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

Al-Owais foi titular na escalação da seleção saudita durante o confronto contra o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Al-Owais teve um desempenho notável na partida, especialmente aos 30 minutos, quando defendeu um cabeceio da seleção uruguaia na linha da pequena área, afastando a bola com uma reação extremamente rápida.

A defesa trouxe de volta memórias de Al-Owais na Copa do Mundo de 2022, quando ele brilhou nas três partidas da seleção saudita na fase de grupos, apesar da eliminação precoce, especialmente na vitória histórica sobre a Argentina por 2 a 1.

O curioso é que Al-Owais participou da Copa do Mundo por acaso, já que estava fora dos planos do ex-técnico francês Hervé Renard, sob o argumento de que não seria titular, devido à preferência por Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr.

No entanto, o fraco desempenho de Al-Aqidi contra o Egito, em março passado, levou Renard a recorrer a Al-Oweis, apesar de ele jogar na primeira divisão da Liga Saudita, e a escalá-lo contra a Sérvia no mesmo mês.

O grego Giorgos Donis, atual técnico da seleção saudita, confirmou a decisão de Renard, convocando Al-Oweis para a lista da Copa do Mundo e escalando-o como titular na primeira partida contra o Uruguai.