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A seleção saudita conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo Sub-17 depois de uma vitória difícil sobre o Haiti na última rodada da fase de grupos.

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A seleção saudita venceu o Haiti por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio do Aspire Zone, em Doha, capital do Catar, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Sub-17, disputada no Catar.

O Haiti abriu o placar aos 28 minutos com Kiki Ramos, que saiu cara a cara com o goleiro saudita e mandou a bola para as redes com categoria.

Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento de Kiki Ramos, mas voltou atrás e validou o lance após consultar o árbitro de vídeo.

O primeiro tempo terminou com o Haiti em vantagem graças a esse gol, mas a Arábia Saudita reagiu na etapa final: Abdullah Al-Dosari empatou aos 53 minutos, desviando com categoria um cruzamento rasteiro para o fundo das redes.

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Aos 77 minutos, Zaid Al-Bouri marcou o segundo gol saudita depois de arrancar desde o meio-campo e ficar cara a cara com o goleiro haitiano.

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No mesmo horário, a França goleou o Uruguai por 3 a 0 e se recuperou da derrota para a Arábia Saudita na rodada anterior.

Com esses resultados, a seleção saudita sub-17 se classifica para a segunda fase da Copa do Mundo Sub-17, chegando a 6 pontos. O time ocupa a segunda posição, atrás da líder França, que tem a mesma pontuação, e à frente do Uruguai, que caiu para o terceiro lugar também com os mesmos 6 pontos.

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Com as três seleções empatadas em pontos, foram desconsiderados os resultados contra o Haiti, o que deixou cada uma delas com 3 pontos. A França levou a melhor no saldo de gols (+2), seguida pela Arábia Saudita (0) e pelo Uruguai (-2).

O adversário da Arábia Saudita será conhecido ao fim da fase de grupos: o time enfrentará uma das seleções que terminarem em segundo lugar nos outros grupos.

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A classificação é considerada histórica para a Arábia Saudita, que não passava da fase de grupos havia 37 anos, mais precisamente desde 1989, quando conseguiu o feito pela segunda e última vez.

No total, esta é a terceira vez que a seleção saudita supera a fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, depois de ter conseguido isso em duas ocasiões, em 1985 e 1989.

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Em 1985, a segunda fase era a das quartas de final, e a Arábia Saudita deu adeus ao torneio nessa etapa, após perder para o Brasil por 2 a 1.

Já na edição de 1989, a seleção saudita protagonizou o maior milagre de sua história ao conquistar o título, vencendo a Escócia na final nos pênaltis.

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Por outro lado, a seleção saudita sub-17 não conseguiu passar da fase de grupos em duas ocasiões, nas edições de 1987 e 2025.