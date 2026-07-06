Vídeo: “De peito à mostra”... A princesa da Noruega surpreende Haaland no vestiário após a eliminação do Brasil

Erling Haaland chamou a atenção durante a vitória da Noruega sobre o Brasil por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Haaland marcou os dois gols da Noruega, eliminando o Brasil em um dos momentos mais importantes da Copa do Mundo até agora.

Mas Haaland não chamou a atenção apenas no campo de jogo; isso se estendeu até o vestiário, com uma cena inesperada com uma princesa

De acordo com o jornal “Daily Mail”, enquanto os jogadores comemoravam no vestiário após a partida, foram surpreendidos com uma visita real da princesa Ingrid Alexandra, filha mais velha do príncipe herdeiro Haakon e da princesa herdeira Mette-Marit da Noruega, que fez questão de dar seus parabéns.

Ao lado de seu irmão, o príncipe Saver Magnus, a princesa conversou com cada jogador, mas não hesitou em abraçar o astro Haaland, mesmo ele estando apenas parcialmente vestido, já que apareceu com o peito nu depois de tirar a camisa.

A princesa Ingrid é a próxima herdeira do trono e acabará se tornando rainha da Noruega; por isso, sua presença em Nova Jersey foi importante.

Ela fez sua primeira aparição no torneio durante a vitória de sua seleção sobre o Senegal na fase de grupos, quando substituiu seu pai no último minuto.

O príncipe herdeiro Haakon cancelou sua visita depois que sua esposa passou por uma cirurgia, o que significa que a princesa Alexandra assumiu a função e serviu de amuleto da sorte em ambas as partidas, nas quais a Noruega — especialmente Haaland — brilhou em sua primeira participação na Copa do Mundo em 28 anos.

A Copa do Mundo marca a primeira aparição pública oficial da princesa Ingrid desde o transplante de pulmão pelo qual passou a princesa herdeira Mette-Marit, que ganhou as manchetes na Noruega ao lado do sucesso de Haaland e seus companheiros.

Já no futebol, Haaland dominou a partida e elevou sua contagem de gols para sete, empatando com o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé na disputa pela Chuteira de Ouro.



