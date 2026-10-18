O Milan escapou de uma reação tardia da Atalanta, depois de transformar a vantagem de 3 a 0 em uma vitória sofrida por 3 a 2, no duelo que reuniu as duas equipes neste domingo, no estádio San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

O Milan parecia encaminhado para um triunfo tranquilo após abrir três gols de vantagem, mas a Atalanta reagiu nos minutos finais e conseguiu marcar dois gols, esquentando o clima da partida e deixando os donos da casa sob forte pressão até o apito final.

Gonzalo Ramos abriu o placar para o Milan aos 24 minutos, de pênalti marcado após revisão no árbitro de vídeo, depois que a bola tocou na mão do substituto Obric dentro da área.









Dois minutos antes do fim do primeiro tempo, o francês Adrien Rabiot ampliou a vantagem rossonera, depois de receber um passe de Moreira e conseguir se livrar da marcação entre as linhas, antes de driblar um dos zagueiros e finalizar com o pé direito no canto mais próximo, superando o goleiro Carnesecchi.









Aos 58 minutos, Mario Gila marcou o terceiro gol do Milan, aproveitando uma cobrança de escanteio batida por Luka Modric, com Rabiot lhe dando o passe, para colocar a bola nas redes com facilidade.









Mas a Atalanta se recusou a se entregar e iniciou sua reação aos 66 minutos, quando Zalewski passou a bola para Gaetano, que surpreendeu o goleiro francês Mike Maignan com uma finalização certeira, reduzindo a diferença para dois gols.









O duelo pegou fogo aos 81 minutos, depois que Krstovic aproveitou uma confusão na defesa do Milan, após um contra-ataque rápido conduzido por Raoul Bellanova pelo lado direito, antes de ele mandar um cruzamento que o atacante completou com uma finalização para dentro das redes, marcando o segundo gol da Atalanta.









Apesar da pressão nos minutos finais e das tentativas da Atalanta de buscar o empate, o Milan segurou a vantagem até o fim e conquistou três pontos preciosos após uma partida que quase se transformou em um pesadelo para os donos da casa.

Com a vitória, o Milan chegou aos 15 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Italiano, enquanto a Atalanta ficou estacionada nos 9 pontos, na décima posição.







