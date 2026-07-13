VÍDEO: David James está convencido de que a Inglaterra pode vencer a Copa do Mundo enquanto reflete sobre sua própria carreira com os Três Leões, sua passagem pelo Liverpool, o fato de ser fã de Alisson e muito mais no podcast “Beast Mode On”
Desde sua infância e ascensão no futebol até se tornar o goleiro titular do Liverpool, representar a Inglaterra em competições internacionais e conquistar a FA Cup com o Portsmouth, David James reflete sobre os momentos de glória, os desafios e tudo o que aprendeu ao longo da trajetória no mais recente episódio do podcast “Beast Mode On”.
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O podcast “Beast Mode On” está disponível no YouTube e no Spotify, com todos os episódios gratuitos para assistir e ouvir agora.
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