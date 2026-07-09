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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: Das praias de Gaza... Uma mensagem especial para Hossam Hassan após a despedida da Copa do Mundo

Egito
Palestina
H. Hassan
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
Egito
Palestina
Argentina
Suíça
EUA

O técnico da seleção egípcia apoiou a Palestina durante a Copa do Mundo

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, recebeu uma mensagem especial das praias do Setor de Gaza após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, na terça-feira passada, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Os canais “Al-Kass” do Catar publicaram, por meio de sua conta oficial no site “X”, um vídeo que mostrava alguns moradores da Faixa de Gaza escrevendo o nome de Husam Hassan em letras garrafais na areia, acompanhado da frase “A consciência da humanidade”.

Além disso, os moradores colocaram uma foto do técnico da seleção egípcia vestindo a bandeira da Palestina, além de colocarem algumas bandeiras egípcias e palestinas no mesmo quadro.

No final do vídeo, os moradores fizeram questão de tirar uma foto ao lado dessa obra de arte, fazendo o gesto “Não ao racismo” que Husam Hassan realizou nos últimos minutos da partida contra a Argentina.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Suíça crest
Suíça
SUÍ

Vale lembrar que Hossam Hassan fez questão de empunhar a bandeira da Palestina após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, além de ter pedido à comunidade internacional que interviesse para salvar o Setor de Gaza, durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra a Argentina.

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