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VÍDEO: Daryl Dike, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, revela os segredos por trás de sua ascensão meteórica e cita seu "melhor" adversário D. Dike Estados Unidos West Bromwich Championship

O astro da seleção masculina dos EUA, Daryl Dike, é o mais recente convidado de destaque a se juntar a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”. O jogador do West Bromwich Albion fala abertamente sobre sua trajetória no futebol universitário, o confronto com o astro do Real Madrid, Antonio Rüdiger, e indica o melhor adversário que enfrentou ao longo de uma ascensão meteórica que lhe rendeu 10 convocações para a seleção antes da Copa do Mundo de 2026.