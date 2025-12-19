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VÍDEO: Daryl Dike, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, revela os segredos por trás de sua ascensão meteórica e cita seu "melhor" adversário

D. Dike
Estados Unidos
West Bromwich
Championship

O astro da seleção masculina dos EUA, Daryl Dike, é o mais recente convidado de destaque a se juntar a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”. O jogador do West Bromwich Albion fala abertamente sobre sua trajetória no futebol universitário, o confronto com o astro do Real Madrid, Antonio Rüdiger, e indica o melhor adversário que enfrentou ao longo de uma ascensão meteórica que lhe rendeu 10 convocações para a seleção antes da Copa do Mundo de 2026.

Clique no botão de reprodução acima para assistir ao episódio completo ⬆️

O podcast Beast Mode On está disponível no YouTube e no Spotify, com os episódios de 1 a 13 disponíveis gratuitamente para assistir e ouvir agora.

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