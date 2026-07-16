Vídeo: Cusparadas e pisoteios... Torcedores argentinos desrespeitam a bandeira inglesa nas praças mais famosas dos Estados Unidos

A torcida argentina continuou a zombar da torcida inglesa, após a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Inglaterra por 2 a 1, ontem, quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.

A partida foi marcada por alguns episódios polêmicos, principalmente por parte da torcida argentina, que deliberadamente gritou contra os ingleses durante a execução do hino nacional da Inglaterra, entoando: “Quem não pular é inglês”.

No entanto, a torcida argentina não parou por aí: a emissora francesa “Radio Monte Carlo” divulgou um vídeo que mostrava os torcedores desrespeitando deliberadamente a bandeira inglesa em uma das praças mais famosas dos Estados Unidos.

O vídeo mostrava a torcida argentina na Praça do Tempo, no centro de Manhattan, na cidade de Nova York, colocando a bandeira inglesa no chão; alguns deles cuspiram nela, antes de todos se reunirem ao redor para pisoteá-la.

Isso ocorre em meio à polêmica que cercou a partida antes mesmo de seu início, especialmente devido à rivalidade política entre os dois países, causada pela guerra das Ilhas Malvinas desde 1982.