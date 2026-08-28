O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, escreveu um novo capítulo em sua história com o "Al-Alami", após marcar o segundo gol de sua equipe diante do Al-Taawoun, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada da Roshn Saudi League, assumindo a liderança da lista de maiores artilheiros históricos do clube na competição.

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O gol de Ronaldo saiu aos 50 minutos de jogo, quando ele acompanhou a finalização de seu companheiro Mohamed Simakan e desviou a bola com um toque inteligente para dentro das redes, aproveitando a confusão da defesa do Al-Taawoun e enganando o goleiro do "Al-Sukkari", dando ao Al-Nassr uma nova vantagem na partida.

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O gol não foi apenas mais um acréscimo à conta de Ronaldo, mas carregou um valor histórico, depois que o atacante português elevou seu total para 104 gols com o Al-Nassr na Liga dos Profissionais, isolando-se na liderança da lista de artilheiros históricos do clube, superando Mohammed Al-Sahlawi, que marcou 103 gols.

Segundo a rede de estatísticas de futebol "Opta", Ronaldo precisou de apenas 110 partidas para chegar aos 104 gols, enquanto Al-Sahlawi precisou de 205 partidas para marcar 103 gols, uma diferença de 95 partidas completas a favor do craque português.

Essa diferença revela a média goleadora excepcional de Ronaldo, que chegou a 0,95 gol por partida ao longo de sua trajetória com o Al-Nassr na Liga dos Profissionais, contra 0,50 gol por jogo de Mohammed Al-Sahlawi.

Ronaldo segue assim quebrando marcas com a camisa do Al-Nassr, depois de se tornar em pouco tempo o maior artilheiro histórico do clube na Liga dos Profissionais, em um feito que reflete sua alta média goleadora e seu impacto direto na equipe desde sua chegada à Roshn Saudi League.