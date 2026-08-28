Vídeo: Cristiano Ronaldo salva o Al-Nassr da armadilha do Al-Taawoun e assume a liderança da Roshn Saudi League

O Al-Nassr manteve seu início perfeito na Roshn Saudi League, após virar a desvantagem diante do Al-Taawoun em vitória por 2 a 1, na noite de sexta-feira, em partida válida pela quarta rodada da competição, alcançando sua quarta vitória consecutiva e confirmando a liderança da tabela de classificação.

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A partida foi mais difícil para o Al-Nassr do que indicava seu forte começo nesta temporada, já que o Al-Taawoun surpreendeu o líder com um gol cedo, antes de o Al-Nassr conseguir voltar ao jogo e encerrar a partida a seu favor, aproveitando a experiência de seus jogadores e a capacidade deles de lidar com os detalhes decisivos.

O Al-Taawoun abriu o placar aos 11 minutos, por meio de Bassam Al-Hurayji, que deu ao Al-Taawoun a vantagem cedo e colocou o Al-Nassr sob pressão, enquanto os donos da casa tentavam organizar suas linhas e buscar a resposta antes do fim do primeiro tempo.

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Mas o Al-Nassr continuou tentando até conseguir o empate no quinto minuto dos acréscimos do primeiro tempo, por meio do português Samu Costa, o recém-chegado ao elenco, que soltou um chute magnífico com o qual o goleiro do Al-Taawoun não conseguiu lidar, fazendo a bola balançar as redes e devolvendo a partida ao ponto de partida.

E, no início do segundo tempo, Cristiano Ronaldo voltou a deixar sua marca no momento certo, ao marcar o segundo gol do Al-Nassr aos 50 minutos, aproveitando um chute de seu companheiro Mohamed Simakan e desviando-a com um toque inteligente para dentro do gol, dando ao Al-Nassr a vantagem e virando o resultado da partida.

O Al-Taawoun tentou voltar ao jogo durante os minutos restantes, enquanto o Al-Nassr buscava assegurar sua vantagem e manter os três pontos, conseguindo lidar com as tentativas do adversário até que o árbitro apitou o fim da partida, decretando a vitória do time visitante.

Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 12 pontos em quatro partidas, alcançando o aproveitamento máximo e mantendo a liderança isolada da Roshn Saudi League, em um início perfeito que confirma a ambição do Al-Nassr de brigar com força pelo título nesta temporada. Já o Al-Taawoun saiu da partida após oferecer forte resistência, mas fracassou em manter sua vantagem e pagou a conta das chances que não aproveitou durante o jogo.