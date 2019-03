VÍDEO: Cristiano Ronaldo, Leroy Sane, Lionel Messi & Sadio Mane - Os candidatos a "Jogador da Semana" da UCL

As oitavas nos deram algumas performances memoráveis esta semana, mas quem será coroado o "Jogador da Semana" Santander?

As oitavas da UEFA podem ter acabado neste ano, mas as duas últimas noites certamente nos deixaram momentos e performances memoráveis.

Talismã da , Cristiano Ronaldo impressionou milhões em todo o mundo novamente, agora com o "hat-trick" no Atlético de Madri na noite de terça. Esta "trinca", como era de se esperar, fez ele entrar nos indicados da semana para a coroa do "Jogador da Semana" da Champions League, prêmio patrocinador pelo banco Santander.

Ronaldo vai disputar palmo a palmo com um velho conhecido. Dono de três prêmios de "Jogador da Semana" só nesta edição, Lionel Messi também está na disputa pelo que apresentou contra o no Camp Nou, na quarta-feira.

O ícone do marcou duas vezes e deu outras duas assistências, facilitando o caminho do time catalão contra os franceses. Mas ele não foi o único atacante envolvido em quatro gols durante um belo meio de semana de UCL.

Leroy Sane, do , marcou um gol e deu três assistências, o que deixou mais tranquilo o trabalho do time de Pep Guardiola contra o , seu ex-clube.

Sane é acompanhado por seu companheiro de Premier League, Sadio Mané, na disputa pelo "Jogador da Semana"; o matador senegalês fez dois na Allianz Arena, fazendo o passar para as quartas às custas do de Munique.

A votação para "Jogador da Semana" já está aberta.

