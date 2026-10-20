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Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: crise totalmente marroquina - Hamdallah se desentende com companheiro de equipe no Campeonato Saudita

A. Hamdallah
A. El Mahdioui
Al-Taawoun x Al Qadsiah
Al-Taawoun
Al Qadsiah
Campeonato Saudita
Marrocos
Marrocos
Arábia Saudita

Nova crise para o atacante marroquino

O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, provocou uma nova crise na Liga Roshn Saudita, desta vez com um de seus compatriotas e companheiros de equipe.

O Al-Taawoun recebeu o Al-Qadsiah nesta terça-feira, em seu estádio em Buraidah, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

Após o fim do primeiro tempo, Hamdallah se envolveu em um confronto com seu companheiro e compatriota Achraf El Mehdioui, capitão do Al-Taawoun, durante a entrada no túnel que dá acesso aos vestiários, conforme revelaram os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita.

Essa passou a ser a mais recente crise de Hamdallah na Liga Roshn Saudita, depois de ter provocado diversas crises nos últimos anos, a última delas no Al-Shabab, com seu então companheiro belga Yannick Carrasco.

O atacante marroquino joga pelo Al-Taawoun desde o início da atual temporada, sendo este o quinto clube que defende na Arábia Saudita, depois de Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab, além do Al-Hilal na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Por outro lado, El Mehdioui joga pelo Al-Taawoun há cerca de 5 anos, mais precisamente desde janeiro de 2022, quando se transferiu para o clube vindo do Wisła Kraków, da Polônia, tornando-se atualmente o capitão da equipe.

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