O marroquino Abderrazak Hamdallah, atacante do Al-Taawoun, provocou uma nova crise na Liga Roshn Saudita, desta vez com um de seus compatriotas e companheiros de equipe.
O Al-Taawoun recebeu o Al-Qadsiah nesta terça-feira, em seu estádio em Buraidah, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.
Após o fim do primeiro tempo, Hamdallah se envolveu em um confronto com seu companheiro e compatriota Achraf El Mehdioui, capitão do Al-Taawoun, durante a entrada no túnel que dá acesso aos vestiários, conforme revelaram os canais "Thmanyah", que transmitem o Campeonato Saudita.
Essa passou a ser a mais recente crise de Hamdallah na Liga Roshn Saudita, depois de ter provocado diversas crises nos últimos anos, a última delas no Al-Shabab, com seu então companheiro belga Yannick Carrasco.
O atacante marroquino joga pelo Al-Taawoun desde o início da atual temporada, sendo este o quinto clube que defende na Arábia Saudita, depois de Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab, além do Al-Hilal na Copa do Mundo de Clubes de 2025.
Por outro lado, El Mehdioui joga pelo Al-Taawoun há cerca de 5 anos, mais precisamente desde janeiro de 2022, quando se transferiu para o clube vindo do Wisła Kraków, da Polônia, tornando-se atualmente o capitão da equipe.