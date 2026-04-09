Vídeo: Contra a corrente... Ex-jogador do Al-Ittihad de Jeddah se opõe à saída de Conceição

O ex-jogador do Al-Ittihad de Jeddah rejeitou a saída do técnico português Sérgio Conceição do cargo, apesar dos resultados negativos que a equipe vem enfrentando nos últimos tempos.

O Al-Ittihad sofreu sua nona derrota na atual temporada da Liga Roshen, perdendo para o Neom por 3 a 4, na quarta-feira, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em partida adiada da 29ª rodada.

A derrota ocorreu poucos dias antes do início da campanha dos “Tigres” nas eliminatórias da Liga dos Campeões da Ásia, onde enfrentará o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos na próxima terça-feira, nas oitavas de final.

Manaf Abu Shukair, ex-jogador do Al-Ittihad, falou, em declarações ao programa “Dorina Ghair”, sobre a possibilidade de Consesao ser demitido do cargo nos próximos dias, afirmando que isso não adiantaria nada no momento.

Leia também: Ação surpreendente... Demissão provoca ira de Consesao

Ele explicou: “O que vejo é que o Al-Ittihad não tem sabor, cor nem nada, e não há personalidade na equipe com Consesao, pois ele é ruim em tudo, seja nos erros defensivos, no posicionamento inadequado ou na escalação inicial ruim”.

E acrescentou: “Criticávamos (Laurent) Blanc, mas ele é muito melhor do que Consesao, pois dava liberdade aos jogadores, ao contrário deste último, que erra em muitos jogos e não deixa nenhuma marca”.

E continuou: “Esta equipe não é capaz de conquistar a Liga dos Campeões da Ásia em termos de qualidade técnica, pois é uma equipe acabada; no entanto, isso continua sendo possível devido à personalidade do clube, à sua história, à sua presença, à sua torcida e ao seu valor”.

E continuou: “A permanência de Consesao é prejudicial para a equipe, mas demiti-lo neste momento não é adequado; de qualquer forma, a situação não está boa”.

E concluiu: “A bola agora está no campo dos jogadores; eles devem esquecer esse técnico e quaisquer problemas entre eles, se houver, pois o Al-Ittihad está prestes a disputar uma competição decisiva que pode apagar tudo o que aconteceu na temporada atual”.