Vídeo: confissão surpreendente de Firas Al-Buraikan após a noite de Amã

Firas Al-Buraikan, estrela do Al-Ahli e da seleção da Arábia Saudita, fez uma declaração surpreendente após comandar a Arábia Saudita rumo à vitória sobre Omã (3 a 0), pela segunda rodada da Copa do Golfo Arábico.

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Al-Buraikan marcou dois belos gols contra Omã, elevando sua conta para 4 gols e ficando a apenas um gol de se tornar o artilheiro da geração atual na competição, ao lado de Abdullah Al-Hamdan, que marcou 5 gols.

Al-Buraikan já havia sido alvo de diversas críticas por causa da oscilação em seu nível com a seleção saudita, antes de responder na partida de ontem com uma atuação empolgante.

Após o jogo, Al-Buraikan afirmou em declarações à rede de canais catariana "Alkass": "Não jogo na minha posição há 3 anos, e quando atuo como centroavante, sempre me provo".

E acrescentou: "Estou muito feliz por ter marcado dois gols, e isso é fruto de um excelente trabalho coletivo. Meu objetivo é dar tudo de mim pela seleção e pelo clube no que está por vir, e nossa meta é conquistar o título".

E concluiu: "Estamos felizes com esta vitória, e o nível foi diferente do da partida contra o Kuwait, porque os confrontos de abertura são sempre difíceis, e o mais importante é a classificação".