O Zamalek deu sequência à sua série de vitórias nas diferentes competições, após conquistar mais um triunfo sobre o Al Mokawloon Al Arab no Campeonato Egípcio.

O Zamalek venceu o Al Mokawloon Al Arab pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta quarta-feira, pela oitava rodada da fase de liga.

O "Cavaleiro Branco" abriu o placar por meio do jovem Mohamed Hamad, aos 46 minutos, depois de desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro do palestino Oday Dabbagh.

No entanto, o Al Mokawloon Al Arab empatou rapidamente o placar aos 57 minutos, após um forte chute de Mohamed Abdelnasser com o pé esquerdo de dentro da grande área, que bateu no pé de Omar Gaber e foi parar no fundo das redes.

O ponta angolano Shikabala Banza conseguiu marcar o gol da vitória nos acréscimos a favor do Zamalek aos 88 minutos, depois que Mohamed Hamad lhe passou a bola dentro da grande área, finalizando com o pé esquerdo para dentro das redes.

A vitória é a quarta consecutiva do Zamalek nas diferentes competições, desde a derrota para o Al Ahly por 2 a 0 na sexta rodada do Campeonato Egípcio, no dia 11 de outubro deste ano.

Desde então, o "Cavaleiro Branco" venceu o APR (Exército Ruandês) nos jogos de ida e volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da África, além de bater o Petrojet (Petróleo de Assiut) e o Al Mokawloon Al Arab no Campeonato Egípcio.

Com esta vitória, o Zamalek eleva sua pontuação para 19 pontos, ocupando a segunda colocação na tabela de classificação do Campeonato Egípcio, a dois pontos do líder Pyramids e com a mesma diferença à frente do Al Ahly, terceiro colocado, embora tenha disputado uma partida a mais.

Por outro lado, o Al Mokawloon Al Arab sofreu sua terceira derrota na atual temporada do Campeonato Egípcio, estacionando sua pontuação nos 11 pontos, com os quais ocupa a sétima posição na tabela de classificação.