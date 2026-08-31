A lenda argentina Lionel Messi baixou as cortinas sobre uma das maiores trajetórias internacionais da história do futebol, após anunciar sua aposentadoria pela seleção da Argentina, deixando para trás um legado extraordinário de números, títulos e momentos eternos.

Entre o primeiro e o último de seus gols internacionais, estendeu-se uma jornada que durou mais de 20 anos, iniciada com um gol contra a Croácia e encerrada com o gol de número 125 nas redes da seleção do Egito, durante o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro gol de Messi com a camisa da "Albiceleste" veio no dia 1º de março de 2006, durante um amistoso contra a Croácia, depois de entrar como reserva e deixar sua marca com seu primeiro gol internacional, anunciando o nascimento de uma trajetória artilheira excepcional com a seleção de seu país.



Ao longo dos anos seguintes, Messi se transformou no artilheiro histórico da Argentina e no líder da geração dourada que devolveu a seleção aos pódios de premiação, depois de conduzi-la à conquista da Copa América de 2021, seguida pela Copa do Mundo de 2022, antes de acrescentar o título da Copa América de 2024 e chegar à final do Mundial de 2026.

Já o último capítulo na história de seus gols internacionais veio diante da seleção do Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando marcou seu último gol com a camisa da Argentina, chegando a 125 gols internacionais, antes de anunciar hoje oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional.



Messi encerrou sua trajetória com a camisa da Argentina depois de disputar 207 partidas internacionais, nas quais marcou 125 gols, tornando-se o artilheiro histórico da seleção de seu país e um dos jogadores mais influentes na história do esporte.

E apesar de Messi já ter anunciado anteriormente sua aposentadoria da seleção após a derrota na final da Copa América de 2016, ele retornou em seguida para escrever os maiores capítulos de sua carreira, antes de decidir, desta vez, baixar as cortinas definitivamente sobre sua jornada com a Argentina, deixando um legado que permanecerá presente na memória do futebol por muitos anos.

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