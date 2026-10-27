O time catariano Al Shamal impôs ao rival Al Hilal da Arábia Saudita sua primeira derrota na atual temporada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em uma vitória histórica para a equipe.

O Al Hilal perdeu para o Al Shamal pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, pela terceira rodada da fase de liga da competição asiática.

Wesley Said abriu o placar para o time catariano aos 8 minutos de jogo, após uma forte finalização rasteira com o pé esquerdo de dentro da área, que o goleiro Mohammed Al Owais não conseguiu defender.

No entanto, Salem Al Dawsari conseguiu empatar para o Al Hilal aos 32 minutos de jogo, depois que o lateral francês Theo Hernández lhe serviu uma bola rasteira diante do gol sem goleiro.

Aos 48 minutos de jogo, Riyad Mahrez criou o segundo gol do Al Shamal, depois de cruzar uma bola rasteira que seu compatriota Baghdad Bounedjah desviou para dentro das redes do goleiro Mohammed Al Owais.

E não parou por aí, pois o astro argelino cruzou uma bola de cobrança de falta que chegou na cabeça do meio-campista tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, que a desviou para as redes do Al Hilal aos 54 minutos.

A vitória passou a ser a primeira na história do Al Shamal na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em sua primeira participação na competição, depois de ter empatado nos dois primeiros jogos com as equipes do Al Ittihad da Arábia Saudita e do Tractor do Irã.

O time catariano elevou seu saldo para 5 pontos, ocupando a sexta posição no grupo do Oeste, o que reforça suas chances de classificação às oitavas de final.

Por outro lado, o Al Hilal sofreu sua primeira derrota na atual edição da competição asiática, e a segunda na temporada de forma geral, depois de ter perdido para o Neom, na sexta rodada da Liga Roshn, por 2 a 0.

O saldo do Al Hilal estacionou em 6 pontos, ocupando a quinta posição no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com duas vitórias e uma única derrota.