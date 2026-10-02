Vídeo: com um hat-trick histórico, a Bélgica aprofunda a ferida da Turquia e ameaça a Itália na Liga das Nações da Uefa

A seleção da Bélgica recuperou o ritmo das vitórias, após conquistar um triunfo expressivo que aprofundou as feridas de sua adversária, a Turquia, pela Liga das Nações da UEFA de 2027.

A seleção da Bélgica venceu a congênere turca por 3 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio Maurice Dufrasne, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio europeu.

A partida foi marcada por uma grande atuação da dupla de veteranos Kevin De Bruyne, que marcou dois gols, e Romelu Lukaku, que fez o terceiro após entrar como reserva.

De Bruyne abriu o placar para os donos da casa aos dez minutos de jogo, depois de driblar o zagueiro dos visitantes e colocar a bola rente ao chão, à esquerda do goleiro.

O meio-campista do Napoli acrescentou o segundo gol para si e para a seleção de seu país, aos 60 minutos de jogo, após disparar um chute potentíssimo de fora da área, que o goleiro turco não conseguiu defender.

Depois de entrar como reserva, Romelu Lukaku conseguiu marcar o terceiro gol da seleção da Bélgica aos 76 minutos, após converter um cruzamento rasteiro para dentro das redes com o pé direito.

A Bélgica voltou às vitórias, após cair na armadilha da derrota na partida anterior diante da seleção da França, por 1 a 0 nos minutos finais.

A vitória elevou o saldo da seleção da Turquia para 6 pontos, com os quais ocupa a segunda posição do Grupo 1, a apenas um ponto de distância da seleção da França, antes do aguardado confronto entre ambas na próxima segunda-feira.

Os companheiros de De Bruyne superam a seleção da Itália, que ocupa a terceira posição do grupo com 4 pontos, o que ameaça a Azzurra de perder a chance de classificação à semifinal.

Por outro lado, a seleção da Turquia sofreu a terceira derrota consecutiva, permanecendo na lanterna do grupo sem nenhum ponto.



