O marroquino Mourad Batna, estrela do Al-Fateh, seguiu avançando rumo ao trono do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na Liga Roshn da Arábia Saudita, após seu gol espetacular contra o Al-Hazem.

O Al-Fateh conseguiu reverter a desvantagem de 1 a 2 diante do anfitrião Al-Hazem e venceu por 3 a 2, nos minutos finais da partida que reuniu as duas equipes nesta quinta-feira, pela nona rodada da Liga Roshn.

Batna deu as assistências para o primeiro e o segundo gols do Al-Fateh, antes de marcar ele mesmo o gol da vitória nos acréscimos, de forma espetacular, com uma cobrança forte de falta na lateral da área.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", a estrela marroquina se tornou o terceiro jogador com mais gols de falta na Liga Roshn da Arábia Saudita desde sua chegada ao Al-Fateh na temporada 2020-2021.

O tunisiano Saad Bguir empata com Batna nesse número, já que cada um deles marcou 5 gols de falta desde a temporada 2020-2021.

Nessa lista, só superam Batna e Bguir Cristiano Ronaldo e seu ex-companheiro de Al-Nassr, o brasileiro Anderson Talisca, com 6 gols cada um.

Mourad Batna precisa de mais um gol para superar Saad Bguir e igualar Ronaldo e Talisca no topo da lista dos maiores goleadores de falta na Liga Roshn desde a temporada 2020-2021.