Vídeo: Com um gol de míssil de Saibari... Marrocos conquista a primeira vitória árabe na Copa do Mundo

A seleção marroquina conquistou uma vitória valiosa sobre a Escócia (1 a 0), no estádio de Foxborough, na segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, levando os “Leões do Atlas” à liderança do grupo com 4 pontos.

Ismail Saibari marcou o único gol da partida logo aos dois minutos, com um chute forte no canto superior esquerdo do gol de Angus Jan, após um passe decisivo de Ibrahim Diaz pela lateral direita da área.

Com essa vitória, a seleção marroquina lidera o Grupo 3 com 4 pontos, aguardando o resultado da partida entre Brasil e Haiti, que será disputada mais tarde no mesmo dia, enquanto a Escócia permanece com 3 pontos, ocupando provisoriamente o segundo lugar.

A seleção escocesa, que estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, apostou em uma formação defensiva coesa com uma linha de cinco zagueiros, com Scott McTominay e Louis Ferguson ocupando as posições de volantes, enquanto Ryan Christie, e John McGinn nas laterais, e Chi Adams liderou o ataque.

Por sua vez, o técnico da seleção marroquina escalou a mesma formação que empatou com o Brasil em 1 a 1 na rodada de estreia, reforçando o meio-campo com Ibrahim Díaz, Ezzedine Ounahi e Bilal El Khannous ao lado de Ismail Saibari.

O Marrocos dominou o primeiro tempo, quando Saibari quase marcou o segundo gol após um belo cruzamento de Ounahi na frente do gol (10º minuto); Jean defendeu um chute perigoso de Achraf Hakimi (18º minuto); e Neil Al-Ainawi chutou para fora após um cruzamento de Díaz (30º minuto).

Apesar do claro domínio marroquino, a falta de precisão dos “Leões do Atlante” no último terço do campo impediu que decidissem o resultado mais cedo, já que Bilal El Khannous desperdiçou uma chance de ouro com um chute que passou por cima da trave (36º minuto), enquanto a Escócia elevou seu nível pouco antes do fim do primeiro tempo, sem criar perigo real.

No segundo tempo, a seleção marroquina voltou com mais determinação: um chute de Saibari acertou a trave (50º minuto), Jean afastou uma cabeçada perigosa de El Khannous na linha do gol (52º minuto) e um chute de Hakimi passou rente à trave (62º minuto).

Apesar das tentativas esporádicas da Escócia de voltar ao jogo, incluindo um chute de Ryan Christie de fora da área (64º minuto) e outro forte de McTominay que desviou para a rede lateral (84º minuto), o Marrocos conseguiu administrar o segundo tempo com sabedoria e manter a vantagem até o apito final.