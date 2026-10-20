Sultan Haroun, joia do Al-Ettifaq, consolidou o fantasma que representa para o Al-Ittihad nas diversas competições da temporada atual, durante a partida entre as duas equipes pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad visitou o Al-Ettifaq nesta terça-feira, no estádio deste último, em Dammam, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

Aos 34 minutos de jogo, Sultan Haroun marcou o primeiro gol do Al-Ettifaq, depois que Radhi Al-Otaibi lhe deu um lançamento longo que o deixou completamente livre diante do goleiro sérvio Predrag Rajković, finalizando a bola entre as pernas do arqueiro.

O gol foi o primeiro marcado por Sultan Haroun na temporada atual com o Al-Ettifaq, em sua segunda participação como titular e na primeira de maneira geral.

Com isso, esta partida é a sétima consecutiva em que o Al-Ittihad falha em manter sua meta invicta, seja na Liga Roshn Saudita, seja na Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A última vez em que o Al-Ittihad não sofreu gols foi no dia 29 de agosto, no empate sem gols com o Al-Fateh, pela Liga Roshn Saudita.

Desde então, o "Decano" disputou 7 partidas pela Liga Roshn e pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, nas quais sua meta foi vazada 10 vezes, numa média próxima de um gol e meio por jogo.