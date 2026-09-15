Vídeo: Com pés marroquinos, o Al Ain goleia o Al Nassr e estraga o retorno de Cristiano Ronaldo à elite

O retorno do Al-Nassr saudita à Liga dos Campeões da Ásia de Elite não foi da forma que Cristiano Ronaldo e seus companheiros desejavam, depois que a visita do clube ao estádio Hazza bin Zayed se transformou em uma noite dura, da qual o time emiradense saiu com uma vitória ampla (4 a 0), reafirmando sua capacidade de enfrentar um dos maiores clubes do continente.

O Al-Nassr entrou na partida em busca de um início forte no torneio continental, especialmente depois de retornar à disputa da Liga dos Campeões da Ásia de Elite após sua participação na temporada passada na Liga dos Campeões da Ásia 2, mas as contas mudaram rapidamente diante de um Al-Ain que soube aproveitar cada deslize e atingir seu rival em cheio.

A família Rahimi atinge o Al-Nassr com um hat-trick

O Al-Ain precisou de apenas 25 minutos para abrir o placar por meio de Hussein Rahimi, que aproveitou um erro catastrófico de Saad Al Nasser, depois que o lateral-esquerdo passou a bola de forma equivocada, apesar de dispor de tempo e espaço, permitindo que o jogador do Al-Ain se lançasse sobre ela e a finalizasse por entre as pernas de Nawaf Al-Aqidi para dentro das redes.

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O Al-Nassr não encontrou soluções para conter as movimentações dos jogadores do Al-Ain, e os donos da casa seguiram pressionando e explorando os espaços atrás da defesa do clube, até que Hussein Rahimi voltou a aparecer aos 63 minutos para marcar o segundo gol, aproveitando um movimento perfeito e uma nova brecha na linha defensiva do Al-Nassr.

E a noite da família Rahimi só se completou com o surgimento de Sofiane, que marcou o terceiro gol do Al-Ain aos 72 minutos, tornando os dois irmãos marroquinos os autores dos três primeiros gols contra o Al-Nassr, em meio a um evidente colapso defensivo e à incapacidade dos jogadores do clube de lidar com as movimentações dos donos da casa.

Jiacomarks escreve o desfecho, e Khaled Eisa brilha

No momento em que o Al-Nassr tentava buscar qualquer chance de reação, o Al-Ain se mostrava mais perigoso e organizado, enquanto as tentativas do time saudita esbarravam no brilho de Khaled Eisa, goleiro dos donos da casa, que defendeu diversas oportunidades e privou o Al-Nassr de diminuir a diferença.

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E aos 85 minutos, o Al-Ain aplicou o golpe final, depois que Jiacomarks marcou o quarto gol após um passe de Rahimi, completando a noite excepcional do time emiradense à custa do Al-Nassr, que se mostrou incapaz de criar o perigo necessário, tanto defensiva quanto ofensivamente.

Assim, o Al-Ain estragou o retorno de Cristiano Ronaldo e seus companheiros à Liga dos Campeões da Ásia de Elite, depois que o Al-Nassr havia participado na temporada passada da Liga dos Campeões da Ásia 2, iniciando sua trajetória no torneio continental mais forte com uma queda pesada por 4 a 0 no estádio Hazza bin Zayed, em uma noite na qual o Al-Ain impôs sua marca do início ao fim.