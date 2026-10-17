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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: com perdido raro, Al-Diriyah faz Núñez revisitar lembranças tristes do Liverpool

D. Nunez
Al Diriyah x Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Campeonato Saudita
Brentford x Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Uruguai
Arábia Saudita
England

Choque para o atacante uruguaio

O uruguaio Darwin Núñez, atacante do Diriyah, voltou a revisitar as lembranças tristes dos tempos de Liverpool com um desperdício raro na partida contra o Al Taawoun, pela Liga Saudita Roshn.

O Diriyah empatou com o Al Taawoun por 1 a 1, no confronto entre as duas equipes disputado neste sábado, no estádio Al Awwal Park, na capital saudita Riad, pela nona rodada da Liga Roshn.

Quando o placar ainda indicava o empate por 1 a 1, o Diriyah conseguiu um pênalti, cobrado pelo próprio Núñez, que acabou acertando a trave direita do gol do Al Taawoun.

Segundo o site "Transfermarkt", esta foi apenas a segunda vez que Núñez perdeu uma cobrança de pênalti em toda a sua carreira, depois de ter convertido 14 anteriores.

A única cobrança que o atacante uruguaio desperdiçou pelo Liverpool foi na vitória sobre o Chelsea por 4 a 1, em 31 de janeiro de 2024, pela Premier League.

Desde então, Núñez não cobrou nenhum pênalti pelo Liverpool nem pelo seu time anterior, o Al Hilal, antes de marcar um pelo Diriyah contra o Al Fateh, pela Liga Roshn, e outro pelo Uruguai contra a Índia, em amistoso.

De modo geral, os 14 pênaltis que Darwin Núñez já havia convertido foram 5 pelo Almería, 6 pelo Benfica e um por Liverpool, Diriyah e Uruguai.

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